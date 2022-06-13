Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisi etrafında oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit dengesini kaybederek suya düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Muhammed Koçyiğit, Doğubayazıt Devlet Hastanesi 'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağrı'da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.