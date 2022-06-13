Ağrı'da su birikintisine giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Ağrı'da su birikintisine giren çocuk boğuldu

13.06.2022 16:20
Ağrı'da su birikintisine giren çocuk boğuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde su birikintisine giren çocuk boğuldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde su birikintisine giren çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit, ilçede dün etkili olan sağanak sonrası evlerinin yakınında oluşan su birikintisine girdi.

Koçyiğit'in suya girip gözden kaybolduğunu fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip su birikintisinde arama başlattı.

Köylülerin aramasıyla bulunan Koçyiğit'in, gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Koçyiğit'in cenazesi daha sonra ambulansa alınarak otopsi için Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ağrı'da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor Ağrı'da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu
Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Çiftlik, Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da su birikintisine giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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