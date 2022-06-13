Koçyiğit'in cenazesi daha sonra ambulansa alınarak otopsi için Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Çiftlik, Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da su birikintisine giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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