Ağrı'da su deposu dondu, buz kütleleri oluştu - Son Dakika

Ağrı'da su deposu dondu, buz kütleleri oluştu
14.03.2021 10:47
Ağrı'da etkili olan soğuklar nedeniyle su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu.
Ağrı'da etkili olan soğuklar nedeniyle su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, Mart ayı olmasına rağmen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Etkili olan soğuk havayla birlikte 15 metre yüksekliğinde olan su deposunda buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının oluştuğu su deposunda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca kent merkezinde bulunan birçok yerde de soğuk havanın etkisiyle buz kütleleri oluştu. - AĞRI
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