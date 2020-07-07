Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
AĞRI'da düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
AĞRI'da düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi mezbaha yolundaki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sesin geldiği su kuyusu üzerindeki toprak, kilim ve tahtaları kaldırdı. Kuyuya giren itfaiye eri yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilen yavru köpeği dışarı çıkardı. Görevlinin yere bıraktığında korkudan titreyen köpek yavrusu kaçarak gitti. Yavru köpeğin kuyudan çıkarılma anı itfaiye ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:25 Kaynak: DHA
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