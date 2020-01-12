Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Ağrı'da, su kuyusuna düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Ağrı'da, su kuyusuna düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Kumlugeçit köyünde kuyudan gelen sesleri duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpekleri çıkaramayınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpekleri düştükleri kuyudan çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan köpekler, sahibine teslim edildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da köpeklerin kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi
Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:48 Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Son Dakika
23:45 Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Son Dakika
23:45 55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu (2) - Son Dakika
23:44 Bursa'da silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
23:44 Denizli'de tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
23:00 Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 23:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]