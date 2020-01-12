Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da köpeklerin kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Sağlık durumları iyi olan köpekler, sahibine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpekleri düştükleri kuyudan çıkardı.

Alınan bilgilere göre, Kumlugeçit köyünde kuyudan gelen sesleri duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpekleri çıkaramayınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Ağrı 'da, su kuyusuna düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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