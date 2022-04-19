Ağrı'da su seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Ağrı'da at arabasıyla kum almak için gittikleri derede suyun yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Kentte at arabacılığı yapan 3 kişi, kum almak için Fatih Mahallesi'nde bulunan Taşlıçay Deresi'ne gitti.

Karların erimesi nedeniyle su seviyesinin yükseldiği derede bir süre sonra at ve araba suya kapıldı. Burada bulunan 3 kişi de köprü altındaki demirlere çıktıktan sonra telefonla aradıkları ekiplerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin desteğiyle, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Suya kapılan atın da telef olduğu öğrenildi.