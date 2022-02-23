Ağrı'da suç mağduru çocukların ifadeleri "ev ortamı" gibi düzenlenen odada alınacak - Son Dakika
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Ağrı'da suç mağduru çocukların ifadeleri "ev ortamı" gibi düzenlenen odada alınacak

23.02.2022 15:28
Ağrı'da suç mağduru çocukların ifadeleri "ev ortamı" gibi düzenlenen odada alınacak

Ağrı'nın Doğubayazıt Adliyesinde, suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek ve psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt Adliyesinde, suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek ve psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Adalet Bakanlığının kararıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü biriminde müdür, psikolog, sosyal çalışmacı ve zabıt katibi görev yapıyor.

Suç mağduru çocukların ifade verirken kendilerini rahat ve ev ortamında hissetmeleri amacıyla birimdeki bir oda ev ortamına dönüştürüldü.

Çeşitli oyuncaklar ve oturma grubuyla donatılan odada, isteyen mağdurlar resim çizip çeşitli oyunlarda oynayabilecek.

Kırılgan grup olarak nitelendirilen aile içi şiddet, çocuklar, cinsel ve terör suçu mağdurlarının, burada psikolog eşliğinde ifadelerine başvuruluyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla odaya bağlanan hakim ve cumhuriyet savcısı, mağdurları mahkemeye çıkarmadan tek seferde ifadelerini alıyor.

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Doğubeyazıt, Cumhuriyet, Adalet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da suç mağduru çocukların ifadeleri 'ev ortamı' gibi düzenlenen odada alınacak - Son Dakika


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