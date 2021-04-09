AĞRI'DA SUNİ TOHUMLAMA YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ BAŞLADI - Son Dakika

AĞRI'da tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ortaklığıyla 'Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yaygınlaştırılması Projesi' hayata geçirildi. Vali Dr. Osman Varol, "Şu anda ilimizde yaklaşık 200 bin dişi hayvan varlığına sahibiz. Buradaki hedefimiz yaklaşık olarak 50 bin tohumlama ile mevcut sayımızın 4 de birini hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz dedi.

411 bin 183 büyükbaş hayvan varlığı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3'üncü Türkiye'de ise 11'inci sırada yer alan Ağrı'da, 'Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yaygınlaştırılması' Projesi (ETKİYAP) ile hayvancılık sektöründeki potansiyelin ortaya çıkarılması ve yılsonu itibariyle 40 bin adet suni tohumlamadan doğan buzağının elde edilmesi hedefleniyor.

Projenin uygulandığı merkeze bağlı Konuktepe köyünde çiftçi Erhan Aslan'ın kurmuş olduğu ve yaklaşık 140 simental cinsi büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikteki programa; Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Nihat Polat, Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve vatandaşlar katıldı.

Valisi Dr. Osman Varol, hayvan varlığı açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip Ağrı'da mevcut hayvan varlığı verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen projenin kente değer katacağını söyledi.

'İLİMİZİN, ÜLKEMİZİN TARIMLA KALKINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Yeni dönemle birlikte dünyada tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımların stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Vali Varol, tarım ve hayvancılık anlamında yaptıkları diğer çalışmalarla birlikte Ağrı'yı bu alanda önemli bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Vali Varol, "'Potansiyelini Keşfet Ağrı? sloganı ile sürdürdüğümüz çalışmalarla hayvan sayımızı arttırmak ve hayvancılığın katma değerini yükseltmek amacıyla projeler üretiyoruz. Bundan 20-25 yıl öncesinde Ağrı olarak Türkiye'de hem et hem süt tedarikinde önemli bir noktadaydık. Ancak bugün çok geriye gitmiş durumdayız. Bizim bu durumumuzu düzeltmemiz için çok doğru tespitler yapmak zorundayız. Bu tespitler üzerinde de doğru projeler üretmemiz gerekmektedir. Bugün başlangıcını yaptığımız bu projemiz de bu anlamda çok kıymet verdiğimiz işlerden bir tanesidir. Şu anda 411 bin civarında büyükbaş hayvan varlığımız var. 1 milyon 350 bin civarı küçükbaş hayvan varlığımız var. İşte bu hayvan sayımızın sayısını arttırmak zorundayız hem de bunun katma değerini arttırmak zorundayız. Şimdi sayıyı arttırmak için yaptığımız başka çalışmalarımız da var. 5 yılda 750 bin koyun projemiz var. Bu projemiz de çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bu proje ile şu ana kadar 7 bin 500 küçükbaş hayvan sayımız arttı. Yine büyükbaş hayvan yetiştiriciliği anlamında sayının arttırılması için devam eden çalışmalarımız var. İnşallah bunlarla ilgili de olumlu sonuç alacağız. Bunun yanında katma değerimizi yani gelirimizi de iki ya da üç katına çıkarmayı ve hayvanlarımızda ırk iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda Bakanlığımızın da öncü çalışmaları var. Bu öncü çalışmaların en güzel örneklerinden birini şu anda Ağrı'da gerçekleştiriyoruz. Şu anda ilimizde yaklaşık 200 bin dişi hayvan varlığına sahibiz. Buradaki hedefimiz yaklaşık olarak 50 bin tohumlama ile mevcut sayımızın 4 de birini hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Biz bu işe çok önem veriyoruz. İlimizin, ülkemizin tarımla kalkınacağını düşünüyor, tarım ve hayvancılığın gelişimine çok önem veriyor, tarıma yapılan yatırımın dönüşünün çok daha büyük olacağına inanıyor, dünyanın her yerinde tarımsal üretimin stratejik bir hal aldığını biliyor, sahip olduğumuz potansiyelden güç alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından çiftçi Erhan Aslan'a ait hayvan işletmesinde incelemelerde bulunan Varol, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.