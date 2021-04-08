Ağrı'da suni tohumlamayla hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak - Son Dakika

Ağrı'da suni tohumlamayla hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak

08.04.2021 19:25
Ağrı'da suni tohumlamayla hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak, System.String[]

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da hayata geçirilen "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında suni tohumlamadan bu yıl 50 bin buzağının doğması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da hayata geçirilen "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında suni tohumlamadan bu yıl 50 bin buzağının doğması hedefleniyor.

Büyükbaş hayvan varlığı 411 bin olan Ağrı'da, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Valilik koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ortaklığıyla "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında suni tohumlamanın ilk defa yapıldığı Konuktepe köyündeki Erhan Aslan'a ait yaklaşık 140 simental cinsi hayvanın bulunduğu çiftliği gezen Vali Osman Varol, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Varol, burada yaptığı konuşmada, Ağrı 25 yıl önce et ve süt üretiminde çok kritik noktayken bugün geriye düştüklerini ve tekrar eski günlere dönmek için projelere "Potansiyelini Keşfet Ağrı" ismini koyduklarını söyledi.

Kentte hem hayvan varlığını hem de katma değeri artırmak zorunda olduklarını, buna yönelik projeler hayat geçirdiklerini belirten Varol, şöyle devam etti:

"Mevcut hayvanlardan katma değer elde etmek istiyoruz. Aynı sayıda hayvandan bir elde ediyorsak bunu ikiye, üçe ve dörde çıkarmak istiyoruz. Bunu da yapmanın yollarından biri etçi ve kombine ırkı dediğimiz hayvan varlığımızın niteliğini artırmak. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımız çok öncü çalışmalar yapıyor. Bu öncü çalışmanın ilimize ve hayvan varlığımıza oranla gerçekten çok büyük bir örneğini biz burada gösteriyoruz. Büyükbaşta yaklaşık 200 bin hayvana sahibiz. Bizim tohumlama hedefimiz 50 bin. Yani hayvan varlığımızın dörtte birini hedefliyoruz."

Varol, projenin büyük bir çalışma olduğunu, ekiplerin köylerde çiftçilerin hayvancılıkta katma değer elde etmesi için büyükbaş hayvanlara yönelik tohumlama çalışması yapacaklarını anlattı.

Kombine tesis kurabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ön görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Varol, "Biz hayvanlarımızı canlı olarak sattığımızda bir kazanıyorsak bunun kesimini burada gerçekleştirdiğimizde bu kazancımızı dörde ve beşe çıkarma imkanımız var. İnşallah bunu başarmak istiyoruz. İşin en ağır tarafını Ağrılı hemşehrilerimiz yaparken bunun kaymağını yerken daha fazla pay sahibi olabilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Varol, kentte önemli sayıda dişi hayvan olduğunu, bunun da süt üretimine dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tohumlama çalışmasıyla birlikte kalitesi artan ve gelişen ırklarımızdan artacak olan süt veriminin burada üretime dönüşmesini istiyoruz. Bir taraftan istihdam olmasını bir taraftan da nihai ürün üretiminin ortaya çıkmasını istiyoruz. Önümde görülen bu topraklardan elde ettiğimiz geliri hem tarımsal faaliyetler hem de hayvancılık anlamında artırmalıyız. Biz bu işe çok önem veriyoruz. İlimizin ve ülkemizin tarımla kalkınacağını düşüyoruz. Tarıma yapılan yatırımın mutlaka ve mutlaka dönüşünün çok daha büyük olacağına inanıyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Polat, Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve vatandaşlar katıldı.

Damızlık, Türkiye, Tarım, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da suni tohumlamayla hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak - Son Dakika Ekonomi


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