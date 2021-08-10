Ağrı'da sürücüler yaya önceliği konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Ağrı'da jandarma ekipleri, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında bilgilendirdikleri sürücülere broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, il merkezi ve ilçelerde "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" proje kapsamında uygulama yaptı.

Bu kapsamda yaya geçişinin olduğu noktalar ve yol kontrol uygulamalarında araçları durduran ekipler, sürücüleri trafikte yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.

Yaya önceliğini içeren 2500 broşürü sürücülere dağıtan ekipler, zaman zaman vatandaşların da yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.