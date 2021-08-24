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Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi - Son Dakika

Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi

24.08.2021 22:23

Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi Ağrı'da, çiftçilerin süt üretimine katılması ve ekonomiye destek olması amacıyla başlatılan "Sütün Tadı Ağrı'nın Adı" projesi kapsamında 290 çiftçiye süt sağım ünitesi dağıtıldı.

Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi

AĞRI - Ağrı'da, çiftçilerin süt üretimine katılması ve ekonomiye destek olması amacıyla başlatılan "Sütün Tadı Ağrı'nın Adı" projesi kapsamında 290 çiftçiye süt sağım ünitesi dağıtıldı.

Ağrı'da çiftçilerin makine kullanımına geçmesi, süt kalitesi, hayvan sağlığı, iş gücü ve zaman kazanımı amacıyla, Ağrı Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ağrı İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının sağladığı bütçe ile hayata geçirilen "Sütün Tadı Ağrı'nın Adı" projesi kapsamında 500 çiftçiye yüzde 80 hibe ile dağıtılacak süt sağım ünitesinin ilk etabında 290 çiftçiye dağıtım yapıldı. TRT Parkı'nda düzenlenen programa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un yanı sıra Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkan V. Nesim Zengin, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Vali Dr. Osman Varol, tarım ve hayvancılık sektöründe ilin potansiyellerine inanarak Ağrı'nın atılım yapması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Geçtiğimiz yıl göreve başladıktan sonra 'Potansiyelini Keşfet Ağrı' sloganıyla çeşitli alanlarda ilimizin bulunduğu noktanın çok daha ötesine gidebilecek potansiyellere sahip olduğu görerek vatandaşlarımızın refah düzeyini, gelirini ve konforunu arttırabileceğimiz çalışmalarımıza hızlı bir biçimde başladık. Özellikle hayvancılık noktasındaki potansiyelimizin mevcut durumumuzun çok ötesinde olduğunu fark edip, bu potansiyeli geliştirmek ve ilimizdeki mevcut hayvan varlığından daha verimli bir şekilde istifade edebilmek ve daha fazla katma değer elde edebilmek için çok çeşitli çalışmalar yaptık. Şunu gördük ki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık noktasında sayısal olarak çok önemli bir yerde olsak da istediğimiz katma değeri, bu hayvan varlığını insanlarımıza daha fazla gelir getirecek şekilde değerlendirme konusunda ilimizi hak ettiği noktaya ulaştıramamışız. Eskiden canlı hayvan noktasında Türkiye'nin önderlerinden olan ilimiz bugün arzu ettiğimiz noktada değil. İlimizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için 400 bin büyükbaş, 1 milyon 350 bin küçükbaş hayvan varlığımızı hem sayısal olarak daha ileriye taşımayı hem de hayvan varlığından elde edeceğimiz katma değeri arttırmayı, diğer taraftan süt üretimini ve sütün yan ürünleri olan peynir gibi ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini fark edip bu alanda çeşitli projeler ürettik. Sahada yapılan çalışmalarla ilimizde belirli sayıdan az ineği olan çiftçilerimizin sütlerini sağmadıklarını ve bu altın kadar değerli ürünün piyasaya girmediğini gördük. Tüm bu envanterler sonucunda bugün sütün önemli bir ticari meta olduğunu, toplanması ve üretime kazandırılması gerektiğini insanlarımıza anlatmak ve çiftçilerimizi bu hususta desteklemek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan birkaç projeden biri olan bu proje ile belirli sayıdan az sağmal ineğe sahip olan 500 ailelerimize bireysel sağım ünitelerini devlet desteği ile tedarik etmeyi amaçladık. Bugün projemizin ilk etabında 290 tane sağım ünitesini çiftçilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Programda Gıda Kent Projesini ihalesine çıktıklarını ve Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin çalışmalarının tamamlandığı müjdesini veren Vali Varol, "Dün itibariyle Gıda Kent Projesi'nin ihalesine çıktık. İnşallah yakın zamanda ihaleyi sonlandırıp inşaata başlayacağız. Orada 12 tane tarımsal ürün işlemek üzere iş yeri kurulacak. Daha sonra etaplar halinde projeyi büyüteceğiz. Bu ilk defa Ağrı'da uygulanan bir model. Ayrıca şehrimizin ve bölgemizin kaderini değiştirecek çok önemli bir tarımsal proje olan Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin de bütün çalışmalarını tamamladık. Bu gerçekten bu bölge için milattır. İnanılmaz bir tarımsal gelir getirecek. Belki bittiği zaman sadece bin 200 kişiyi doğrudan istihdam edecek ama dolaylı olarak 3 bin insanı etrafında istihdam edecek. İlimizin tarımsal gelirini 2'ye katlayacak bir projedir. Allah nasip ederse bakanlığımız bir hafta içerisinde onun da ihalesini gerçekleştirecek. Tarım alanında size müjdeler vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise, AK Parti'nin çiftçilere destek çıktığını söyleyerek, gayrisafi milli hasıla anlamındaki gelirlerin yine bu dönemde iyiye gittiğini vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından hayırlı olması temennisi ile çiftçilere süt sağım üniteleri teslim edildi. Çekilen toplu fotoğrafın ardından program sona erdi.

Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi
Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi

Münir Karaloğlu, Milletvekili, Tarım, Ağrı, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programı'nda yatırım müjdeleri verildi - Son Dakika Ekonomi


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