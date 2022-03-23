Ağrı'da süt soğutma tankı dağıtım töreni düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da süt soğutma tankı dağıtım töreni düzenlendi

23.03.2022 19:20

Ağrı'da süt soğutma tankı dağıtım töreni düzenlendiAĞRI Ağrı'da, 'Sütümü Koruyorum Projesi ' kapsamında Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni düzenlendi.

Ağrı'da süt soğutma tankı dağıtım töreni düzenlendi

AĞRI Ağrı'da, 'Sütümü Koruyorum Projesi ' kapsamında Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni düzenlendi.

Ağrı Valiliği öncülüğünde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın katkıları ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile 'Sütümü Koruyorum Projesi ' kapsamında Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törenle DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finanse ettiği proje ile 20 baş ve üzeri sağmal ineğe sahip 40 işletmeye 200'er litrelik süt soğutma tankı dağıtımı yapıldı.

Ağrı'nın her alanda büyük potansiyellerinin olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Belirli sayıdan fazla hayvanı olan işletmelerimizin sütü hijyenik ve standartlara uyumlu bir ortamda muhafaza edebilmesi amacıyla başlatılan süt ürünleri, üretimi noktasında önemli bir projedir. " ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, "2021 yılında Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Sütümü Koruyorum" projesine 700 bin TL finansman desteği sağlamıştır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte faydalanıcı çiftçilerimizin ürettikleri sütün uluslararası standartlara uygunluğu sağlanacak, piyasa bozucu faaliyetler ve mevsimler nedenlerle değişkenlik arz eden fiyatların istikrarına katkı sağlanacak. Ağrı ilimizde süt sektöründe faaliyet gösteren aktörler arasında kalıcı bir işbirliği tesis edilecek. Üretim kapasitesi ve verimlilik de arttırılacak. Proje kapsamında Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde yürütülen proje neticesinde çiftçilerimiz sütlerini soğuk bir ortamda muhafaza ederek daha yüksek bir fiyattan satma fırsatı bulacak ve diğer çiftçilerle birlikte hareket etme imkanı bulacaktır." dedi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise, "Süt Sağım Makinesi Projesi kapsamında 500 çiftçimize süt sağım makinesi temini sağlanması hedeflenmiş, ilk etapta dağıtılan 295 adet süt sağım makinesi ile aile işletmelerinin piyasaya arz etmediği, günlük 20 ton sütün toplanması ve işlenmesi hedeflenmiştir. Bugün de yine bu kapsamda, 875 bin lira bütçeli 'Sütümü Koruyorum Projesi' ile 20 baş ve üzeri sağmal ineğe sahip 40 işletmemize 200'er litrelik süt soğutma tankı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Projenin başta çiftçilerimize, ilimize ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Program işletmesi olan 40 çiftçiye süt soğutma tanklarının dağıtılmasının ardından sona erdi.

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Ağrı Valiliği, gençlik, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da süt soğutma tankı dağıtım töreni düzenlendi - Son Dakika


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