Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor - Son Dakika

Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor

18.02.2021 21:20

Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor Ağrı Belediyesi yollarda oluşan tahribatlar için onarım çalışması gerçekleştirdi.

Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor

AĞRI - Ağrı Belediyesi yollarda oluşan tahribatlar için onarım çalışması gerçekleştirdi.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri müdürlüğüne bağlı onarım ekipleri, kent merkezinde bulunan ve tahrip olan yollarda onarım çalışması gerçekleştirdi. Çukurların oluştuğu ve zeminin bozulduğu yolların düzelmesi için çalışmalar yürütülürken, vatandaşların sağlıklı ulaşım imkanına kavuşması için imkanların seferber edildiği bildirildi.

Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor
Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor
Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor
Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da tahrip olan yollar onarılıyor - Son Dakika


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