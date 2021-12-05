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Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

05.12.2021 14:47

Ağrı'nın Patnos ilçesinde battaniyeye sarılarak girdikleri bir iş yerinden sigara ve para çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde battaniyeye sarılarak girdikleri bir iş yerinden sigara ve para çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İlçedeki Yeni Mahalle'de bir iş yerine giren hırsızlar 16 karton sigara ve kasadan 500 lira çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları tespit edip yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin iş yerinin güvenlik kameralarını incelemesi ve araştırmaları sonucu zanlıların O.K. ve B.S. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için battaniye örtünen bu kişilerin kapıyı açıp sigara ve kasadan para aldığı belirlendi.

Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Hisarcık, Patnos, Sigara, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanınmamak için battaniyelere sarılarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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