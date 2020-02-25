Ağrı'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Ağrı'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
6 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir şüpheli sahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve 6 adet obje ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir şüpheli sahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve 6 adet obje ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada: "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt İlçesinde şüpheli bir şahsın evinde tarihi eser bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, 24 Şubat 2020 günü şüpheli şahsın evinde yapılan arama neticesinde, tarihi eser niteliği taşıyan (306) adet sikke ve 6 adet obje ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
Son Dakika Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım