Ağrı'da Tarım Sigortaları Toplantısı Yapıldı
57 dakika önce
Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü işbirliği ile devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.
Ağrı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve TARSİM Erzurum
Bölge Müdürlüğü işbirliği ile devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.
İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının sunumunu TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç
Özdemir yaptı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin
, program açılışında yaptığı konuşmada; "Çiftçilerin her türlü tarımsal konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekliliğini belirterek, "Bölgede zor şartlar altında üretim yapmaya çalışan çiftçimizi daima güçlü kılmak, emeklerinin karşılık bulmasını sağlamak ve herhangi bir afet durumunda mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek için sigortacılık faaliyetlerine çok önem veriyoruz." dedi.
TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir; toplantıya katılan üreticilere tarım sigortalarının sistemi, mevzuatı, çalışma usulleri, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar, sahada yaşanan problemlerin çözümü, hayvan hayat sigortalarının yeni uygulamaları konularında geniş bilgi verildi.
Toplantı soru ve cevap şeklinde son buldu. - AĞRI
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:56 Kaynak: İHA
Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor
Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi
İki Gündür Kendisinden Haber Alınamayan Tarım İşçisinin Yanmış Cesedine Ulaşıldı