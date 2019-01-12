Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Tarım Sigortaları Toplantısı Yapıldı

Ağrı'da Tarım Sigortaları Toplantısı Yapıldı

57 dakika önce

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü işbirliği ile devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Ağrı'da Tarım Sigortaları Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü işbirliği ile devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının sunumunu TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, program açılışında yaptığı konuşmada; "Çiftçilerin her türlü tarımsal konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekliliğini belirterek, "Bölgede zor şartlar altında üretim yapmaya çalışan çiftçimizi daima güçlü kılmak, emeklerinin karşılık bulmasını sağlamak ve herhangi bir afet durumunda mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek için sigortacılık faaliyetlerine çok önem veriyoruz." dedi.

TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir; toplantıya katılan üreticilere tarım sigortalarının sistemi, mevzuatı, çalışma usulleri, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar, sahada yaşanan problemlerin çözümü, hayvan hayat sigortalarının yeni uygulamaları konularında geniş bilgi verildi.

Toplantı soru ve cevap şeklinde son buldu. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Erzurum, Tarım Sigortaları Havuzu, Ağrı, Yaşam
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