Ağrı'da Tarımsal Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ağrı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 2019 yılının ilk tarımsal değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Kenan Engin
, ilçe ve şube müdürleri, Döner Sermaye Saymanı, Kurum Avukatı ile Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında şube ve ilçe müdürlüklerimizde görevli personel katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında İl Müdürü Kenan Engin, yaptığı konuşmada, değerlendirme ve koordinasyon çalışmalarının birlikteliği sağladığı ve kurumsal verimliliği arttırma adına önemli olduğunu söyledi.
Engin, Ağrı'da 2018 yılında uygulanan ve 2019 yılında da uygulanacak olan Meyveciliği Geliştirme Projesi hakkında da bilgi verdi. Ayrıca 2019 yılında Bakanlığımızca verilen desteklemeler ile açık olan küpeleme faaliyetlerinin önemini belirterek bu konularda gerek bitkisel üretim yapan işletmeler ve gerekse hayvancılık yapan işletmelerinin ziyaret edilmesi ve işletme sahiplerine eğitimler verilmesini istedi.
Meyveciliği Geliştirme Projesi Komisyonu Başkanı Ferdi Çelik tarafından da sunulan sunu ile 2018 yılında proje kapsamında yapılan faaliyetler, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri hakkında bilgi verilerek ilçe müdürlerinin görüşleri alındı. - AĞRI