Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı - Son Dakika

Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı
28.04.2021 00:51
Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.
Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.
İddiaya göre, kent merkezindeki apart dairede polis memurları M.D. ile meslektaşı E.Ç. arasında tartışma çıktı.
M.D'nin silahla ateş açtığı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
E.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı M.D. ise polislerce gözaltına alındı.
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