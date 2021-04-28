Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru tutuklandı.
Kent merkezindeki bir apart dairede dün akşam saatlerinde tartıştığı meslektaşı E.Ç'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru M.D'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis memuru E.Ç'nin cenazesinin memleketi Diyarbakır'a gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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