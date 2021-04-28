Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis tutuklandı - Son Dakika

Kent merkezindeki bir apart dairede dün akşam saatlerinde tartıştığı meslektaşı E.Ç'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru M.D'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ağrı 'da tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru tutuklandı.

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