Son Dakika Haberleri: Ağrı'da taşlı sopalı kavga
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Ağrı'da taşlı sopalı kavga

29 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Ağrı'da taşlı sopalı kavga, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Sabah saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesi çarşı merkezinde karşılaşan iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Polis yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, havaya ateş açtı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan kavgada her iki guruptan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga eden gurupların, ilçeye bağlı bir köyde ikamet eden iki aileye mensup oldukları öğrenildi. - AĞRI
Diyadin, kavga, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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