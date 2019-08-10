Ağrı'da taşlı sopalı kavga
27 dakika önce
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
'nın Diyadin
ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sabah
saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesi çarşı merkezinde karşılaşan iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Polis
yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, havaya ateş açtı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan kavgada her iki guruptan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden gurupların, ilçeye bağlı bir köyde ikamet eden iki aileye mensup oldukları öğrenildi.
(İHA)
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