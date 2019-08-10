Son Dakika Haberleri: Ağrı'da taşlı sopalı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da taşlı sopalı kavga

55 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.

Ağrı'da taşlı sopalı kavga, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.
Diyadin ilçe merkezinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Olay yerindeki vatandaşların cep telefonu ile kayda aldığı kavgada, polis ekipleri grubun dağılması için havaya ateş etti.
Taş ve sopalarla birbirlerine saldıran gruplara müdahale eden polis, iki tarafı da ayırarak ortalığı yatıştırdı.
Kavgada hafif yaralıların olduğu öğrenildi.
Diyadin, Polis, kavga, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı
Dilencilik yapan bir engelli, polisi görünce soyundu Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:14:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da taşlı sopalı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]