Ağrı'da taşlı sopalı kavga kamerada
1 saat önce
Ağrı'da taşlı sopalı kavga kameradaAĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
'da taşlı sopalı kavga
kamerada
AĞRI - Ağrı'nın Diyadin
ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sabah
saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesi çarşı merkezinde karşılaşan iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Polis
yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, havaya ateş açtı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yaşanan kavgada her iki gruptan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kavga eden grupların, ilçeye bağlı bir köyde ikamet eden iki aileye mensup oldukları öğrenildi.
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