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Ağrı'da taşlı sopalı kavga kamerada

1 saat önce

Ağrı'da taşlı sopalı kavga kameradaAĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Ağrı'da taşlı sopalı kavga kamerada
AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Sabah saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesi çarşı merkezinde karşılaşan iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Polis yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, havaya ateş açtı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yaşanan kavgada her iki gruptan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga eden grupların, ilçeye bağlı bir köyde ikamet eden iki aileye mensup oldukları öğrenildi.
Diyadin, kavga, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
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