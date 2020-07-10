Ağrı'da Taşlıçay Deresi taştı, işçiler ölümden döndü - Son Dakika

AĞRI'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Taşlıçay Deresi'nde ıslah çalışmaları yapan işçiler, son anda kurtuldu. Şantiyedeki iş makineleri sular altında kaldı.

Ağrı 'da akşam saatlerinde aniden etkili olan sağanak, akarsuların debisini yükselterek taşkına yol açtı. Kentte birçok köyde taşkınlar, baskınlara neden olurken merkeze bağlı Aşağı Saklıca köyü Namık Mezrasında çok sayıda küçükbaş öldü.

Sağanak, Taşlıçay deresini ıslah çalışmaları yapan işçileri de korkuttu. Taşlıçay Deresi'nde sağanak sonrası su seviyesinin aniden yükselmesi korkuya neden oldu. Dere ıslah çalışması için kurulan şantiyeyi su bastı. Şantiyede kullanılan çok sayıda iş makinası suda kaldı. İşçiler de son anda kurtularak ölümden döndü.

Yaşanan sel baskınının ardından İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler Taşlıçay Deresi etrafında güvenlik önlemi alırken Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Devlet Su İşlerine bağlı ekipler kent genelinde sel sularının daha fazla hasara yol açmaması için çalışma başlattı.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan şantiye işçilerinden Deniz Yılmaz , "Şantiyede çalışıyorduk. Ne olduğunu anlayamadık. Sel sularını son anda fark edip canımızı zor kurtardık. Şiddetli akan su kamyonu sürükledi" dedi.

Yetkililer, sel baskınlarının yaşandığı bölge ve köylerde hasar tespit çalışması başlattı.