Ağrı'da tefeci operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da tefeci operasyonu

03.04.2022 21:27
Ağrı'da tefeci operasyonu

Ağrı'da 'tefecilik' yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ağrı'da 'tefecilik' yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, çok sayıda senet, senetlerin kaydedildiği defter, 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimizdeki tefecilik faaliyetleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı çalışma neticesinde, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, 30.03.2022 günü saat 06.30 itibariyle Ağrı merkezde bulunan 5 ikamet ve 1 işyerine yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyonda İ.A., Y.A., M.A., M.A. ve K.A. isimli şüpheliler yakalanmış olup, iş yeri ve ikametlerinde çok sayıda senet, senetlerin kayıt edildiği defter, 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Tefecilik suçunu işleyen şüpheli 5 şahsın, toplam 12 şahsı tefecilik kapsamında mağdur ettiği belgelenmiş ve 30.03.2022 - 01.04.2022 günlerinde Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli şahıs savcılık ifadeleri akabinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır" denildi. - AĞRI

Ağrı'da tefeci operasyonu
Ağrı'da tefeci operasyonu

YORUMLAR
500
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık, Av Tüfeği, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da tefeci operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Trabzonspor'un kalesi Beşiktaş tarafından ablukaya alındı! Gol kıl payı kaçtı
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Şahıs Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 21:34:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da tefeci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement