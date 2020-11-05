Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

05.11.2020 18:19
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Ağrı'nın Hamur ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Hamur ilçesinde örgütlü olarak tefecilik suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 696 bin 500 lira tutarında 11 adet borçlanma senedi, 22 adet müştekilere ait tapu, 100 bin lira tutarında çek, 9 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para,

5 cep telefonu,

1 dizüstü bilgisayar,

5 ajanda ile çok sayıda banka dekontu ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Jandarma, Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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