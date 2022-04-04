Ağrı'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ağrı'da, tefecilik yaparak 12 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında tefecilik yaptıkları iddiasıyla soruşturma açılan kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, tefecilik yaparak 12 kişiyi mağdur ettikleri ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerdeki aramalarda çok sayıda senet, senetlerin kayıt edildiği defter ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.