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AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ - Son Dakika

AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ

18.09.2021 10:39

AĞRI'nın Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın girişimleri sonucu kurulan tekstil atölyesi, taş ve mermer ocaklarında 2 bin kişi istihdam edilecek.

AĞRI'nın Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın girişimleri sonucu kurulan tekstil atölyesi, taş ve mermer ocaklarında 2 bin kişi istihdam edilecek. Kaymakam Balcı, İşsizlik nedeniyle ata topraklarını bırakıp gidenler geri dönecek. İş sahibi olan kadınlarımız ise ayakları üzerinde duracak dedi. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, bölgenin son yıllarda terörden arındırılması ile kentin kalkınması ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla devlet desteği ile yapılan yatırımlara hız verildiğini söyledi. Kaymakam Balcı, Diyadin ilçesinde insanları heyecanlandıran yatırmalar tek tek hizmete giriyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri'nin Mollakara Altın- Gümüş Tesisi'nin temeli 10 Haziran'da atıldı. Bakan Mustafa Varank'ın talimatı ile başlatılan proje kapsamında kurulan tekstil atölyesi hizmete girdi ve ilk etapta ilçe ve köylerdeki 65 genç kız işe alındı. Koza Altın Madeni, organize sera bölgesi, tekstil atölyesi ve mermer ocaklarının hizmete girmesi ile birlikte ilçe ve köylerdeki 2 bin kişiden fazla halk buralarda istihdam edilecek. Yıllar önce işsizlik nedeniyle ata topraklarını bırakıp gidenler geri dönecek. Gitme düşüncesi olanlar da bunda vazgeçecek. İş sahibi olan kadınlarımız ise artık ayaklarının üzerinde duracak. Genç yaşta değil istediği yaşta evlenecek diye konuştu.

'DİYADİN HALKI İÇİN BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR'

Tekstil atölyesinin önceliğinin kadın istihdamını sağlamak olduğunu belirten firma yetkilisi Anıl Kapudan, Burada şu an için 60-70 kişilik bir personel grubu oluşturduk ve eğitimlerini veriyoruz. Yakın zamanda ihracat mallarımızı dikmeye başlayacağız. Bundan ziyade ilerleyen zamanlar için Diyadin halkına ve kendi işimiz içinde büyük hedeflerimiz var. Bu doğrultuda 500-600 kişi daha çalıştırmayı planlıyoruz. Şu an önceliğimiz burada kadın istihdamını sağlamak. Çünkü kadınlarımız biraz daha bu işe yatkın ve kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. İlerleyen zamanlarda kendi paralarını kazanmaya başladıklarında daha da istek artacaktır dedi. İlçe sakinlerinden Sevda Arıcı, tekstil atölyesinin açılmasının kendileri için büyük bir olanak olduğuna dikkat çekerek, Burada daha önce hiç iş alanları açılmamıştı. Burası ilk iş alanımız. Kadınlar için büyük bir olanak sağlandı. Bizim için çok güzel bir şey. Daha çok üniversite mezunu olan arkadaşlarımıza öncelik tanındı çünkü şu ana kadar hepsi boştaydı. El işi yapıyorlardı ve onlardan doğru düzgün bir gelir sağlayamıyordu. Burası bizim için geleceğimiz ve hayatımızın bir başlangıç noktası oldu. Bütün kadınlarımızı buraya toplayan ve onlara iş imkanı sağlayan kaymakam beye çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ
AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ
AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ
AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ
AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ
AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ

Alper Balcı, İstihdam, Diyadin, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞRI'DA TEKSTİL ATÖLYESİ, TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE 'GÖÇ' ÖNLEMİ - Son Dakika
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