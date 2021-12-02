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AĞRI'DA TEKSTİLKENT, İSTİHDAM UMUDU OLDU - Son Dakika

AĞRI'DA TEKSTİLKENT, İSTİHDAM UMUDU OLDU

02.12.2021 09:57

AĞRI'da 2018 yılında kurulan ve 3 bin kişinin istihdam edildiği tekstilkent, işsizlerin umudu oldu.

AĞRI'da 2018 yılında kurulan ve 3 bin kişinin istihdam edildiği tekstilkent, işsizlerin umudu oldu. 170 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni atölyelerin tamamlanması halinde 20 bin kişi iş imkanına kavuşacak.

Ağrı'da 2018 yılında 'Değişen, Gelişen ve Üreten Ağrı' sloganıyla devlet desteği ile kurulan tekstilkent, 3 bin kişiye iş imkanı sağladı. Kentteki işsizlerin umudu haline gelen tekstilkent, yeni projesiyle binlerce insana iş kapısı olacak. Aşama aşama gerçekleştirilen proje kapsamında, mevcut atölyelere ek olarak kent genelinde toplam 170 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek yeni atölyeler tamamlandığında, 20 bine yakın kişi istihdam edilecek.

VALİ ATÖLYELERİ GEZDİ

Ağrı Valisi Osman Varol, 3 bin kişinin istihdam edildiği atölyeleri gezerek yetkililerle görüştü. 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan atölyelerin yapımının tamamlandığını ve 3 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Vali Varol, 'Yaklaşık 80 bin metrekarelik atölye binasını tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca şu an merkezde devam eden 45 bin metrekare devasa bir bloğumuz da var. Hali hazırda 4 işletmemiz yaklaşık 1,5 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Ama özellikle son bir yıl içerisinde aldığımız bir takım tedbirlerle istihdamda çok ciddi bir artış imkanına kavuştuk. Bu gün hali hazırda yeni başlayacak olan işletmeler hariç, tekstil kentimizde 3 bine yakın insanımız çalışmakta. Önemli bir iş gücü piyasası oluşuyor. 3 bine yakın insanın çarpan etkisini düşündüğümüzde ilimizin ekonomisi ne önemli bir katkı oluyor" diye konuştu.

'20 BİNE YAKIN İNSANIMIZA DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Ağrı genelindeki işsizlik sorununun çözümü noktasında tekstilkentin önemli bir proje olduğuna vurgulayan Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteği ile projeyi, il geneline yayarak toplamda 170 bin metrekarelik alanda atölyeler kuracaklarını söyledi.

5 ilçede toplam 42 bin 500 metrekarelik alanda atölye inşaatlarının başlatıldığını kaydeden Vali Varol, şunları söyledi:

'Şu an 5 ilçemizde toplamda 42 bin 500 metrekarelik atölye inşaatını başlattık. Şu an bu inşaatlar da devam ediyor. Bunlarla ilgilide tekstil firmalarımızın ciddi bir talebi var. Çoğunun ön tahsisini gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Önümüzdeki yaz aylarında da bunların birçoğu faaliyette olacak. Projenin tamamını ortaya koyduğumuzda yaklaşık 170 bin metrekarelik Ağrı'nın genelinde tekstil atölyesi ile 20 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlamış olacağız. İşsizlik problemini vatandaşımızın geçim problemini önemli ölçüde çözeceğini düşünüyoruz.ö

'10 BİN İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Tekstilkentte üretim yapan bir firmanın genel müdürü Ahmet Şekercigiller, mevcut işletmelerinde bin 700 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. 2019 yılında devletin teşvik ve Ağrı'da faaliyete başladıklarını belirten Şekercigiller, ürettikleri ürünleri ihraç ettiklerini kaydetti.

'MEMLEKETE TERSİNE GÖÇ BAŞLADI'

Önceki yıllarda çalışmak için hem başka kentlere gittiğini tekstilkent kurulduktan sonra Ağrı'da kaldığını söyleyen Uğur Kadak, 'Memlekette göç olayı baya bir durdu. Hatta şu anda memlekete doğru bir göç başladı. Yani 2 bin kişiye yakın çalışan sayımız var. O yüzden bu fabrikayı açanlardan da sebep olanlardan da Allah razı olsunö derken 4 çocuk annesi Funda Hacıoğlu ise: 'Bir yıldır burada çalışıyorum. Benim gibi ev hanımları için çok iyi bir imkan oldu burası. 4 çocuğum var. Tek başıma evi geçindirmek zorundayım. Benim gibi yüzlerce kadın çalışan var burada o yüzden çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

AĞRI'DA TEKSTİLKENT, İSTİHDAM UMUDU OLDU
AĞRI'DA TEKSTİLKENT, İSTİHDAM UMUDU OLDU
AĞRI'DA TEKSTİLKENT, İSTİHDAM UMUDU OLDU
AĞRI'DA TEKSTİLKENT, İSTİHDAM UMUDU OLDU

Tekstilkent, İstihdam, Atölye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA TEKSTİLKENT, İSTİHDAM UMUDU OLDU - Son Dakika


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