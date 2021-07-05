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Ağrı'da "Telafide Ben de Varım" programı başladı - Son Dakika

Ağrı'da "Telafide Ben de Varım" programı başladı

05.07.2021 15:16
Ağrı'da

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında kentteki okulları ziyaret ederek yapılan etkinlikleri yerinde inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" programı Ağrı'da başlandı. İl genelinde okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören çocuklar için uygulanacak olan program kapsamında bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile ilgili etkinlikler düzenlenecek. 31 Ağustos'a kadar sürecek telafi programı "fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin etkinliklerine katıldı. Okullardaki etkinlikler hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Naci Gökçe Anadolu Lisesinde bir öğrencinin voleybol davetini kırmayarak ileriki günlerde katılacağını söyledi. Ziyaret ettiği Cumhuriyet Ortaokulundaki öğrencilerle masa tenisi oynayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Baloluk İsmet Bulut ortaokulu öğrencileriyle LGS sohbeti ve değerlendirme sonrası bugün ki ziyaretlerini sonlandırdı. "Telafide Ben de Varım" programının başlaması ile çeşitli etkinlik ve aktivite nedeniyle mutluluklarını dile getiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti.

milli eğitim bakanlığı, 2023 eğitim vizyonu, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Telafide Ben de Varım' programı başladı - Son Dakika


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