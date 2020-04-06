Ağrı'da tele takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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Ağrı'da tele takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
6 saat önce
Ağrı'da itfaiye ekipleri bir binada bulunan tele takılarak mahsur kalan güvercini kurtarma çalışması yaptı.
Ağrı'da itfaiye ekipleri bir binada bulunan tele takılarak mahsur kalan güvercini kurtarma çalışması yaptı.
Yavuz Mahallesinde bulunun 4 katlı bir binanın beton çıkıntısındaki tele takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini takıldığı yerden kurtararak veteriner hekime teslim etti.
Tedavi altına alınan güvercinin durumunun iyi olduğu bildirildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:22 Kaynak: İHA
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