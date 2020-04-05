Ağrı'da tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı tele takılarak asılı kalan güvercini kurtarmak için çalışma başlattı.

Ağrı 'da bir binada bulunan tele takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

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