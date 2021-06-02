Ağrı'da televizyon hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da elektronik eşya satan bir dükkanda çok sayıda televizyon çaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da, 15 gün önce elektronik eşya satan bir dükkanda çalışan çok sayıda sıfır televizyonla alakalı Ağrı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan M.Y ve D.M isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan M.Y isimli şahsın hırsızlık suçundan hakkında daha önceden yakalama kararı olduğu belirtildi. - AĞRI