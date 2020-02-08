Ağrı'da Tendürek Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ağrı'da Tendürek Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıldı

6 saat önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ağrı'da Tendürek Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıldı, System.String[]

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgenin yüksek kesimlerinde yolda kalan ağır tonajlı araçlar nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Ağrı-Van kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.

Zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin verilmezken, geçidin yüksek kesimlerinden Somkaya rampasını çıkamayan bazı tır şoförlerinin bekleyişi ise sürüyor.

Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi ve kötü hava koşulları nedeniyle yolda kalarak mazotu biten ve yakıt depoları donan sürücüler de zor anlar yaşıyor.

Yolda mahsur kalan tır şoförlerinden Seyfettin Kılıç Parlar, AA muhabirine, Tacikistan'dan Diyarbakır'a doğru gittiğini söyledi.


Uzun süredir yollarda olduğunu anlatan Parlar, "42 gündür yoldayım. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Somkaya'da mahsur kaldım. 4 saattir buradayım. Aracın dışına çok fazla çıkamıyoruz. Bazı arkadaşlar bölgede ayı ve kurt gördüklerini söyledi. Vahşi hayvanlardan korkuyoruz. Ekmeğimiz, suyumuz hiçbir şeyimiz kalmadı. Araçlarımız arızalanıyor, mazotumuz donuyor. Yetkililerin yardımını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Doğubeyazıt, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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