Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi

- Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Ağrı'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

- Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi AĞRI - Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Ağrı'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da hayat, soğuk havaların etkisiyle resmen durma noktasına geldi. Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği kentte evlerin çatı ve pencerelerinde buz sarkıtları oluştu. Kentte bazı vatandaşlar da araçlarını halı ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştı. Yerlerde oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Ağrı, Genel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Genel › Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi - Son Dakika

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