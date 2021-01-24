Termometreler sıfırın altında 33 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 33 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 33, Ardahan ve Kars'ta 27, Erzurum'da 25, Iğdır'da 15 ve Erzincan'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Ağrı'da 10, Kars'ta 5, Erzurum ve Iğdır'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 56 ve Konaklı'da 44 santimetreye ulaştı.

Bölgede, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.