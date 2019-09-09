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Ağrı'da terör operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli şahsa yönelik olarak, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı'da terör operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli şahsa yönelik olarak, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 10 şüpheli şahısın gözaltına alındığı bilgisi verilen bildiride, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda suça konu çeşitli silah ve malzeme ele geçirildiği belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen söz konusu sanıklardan, aralarında Patnos eski HDP ilçe teşkilatı başkanının da yer aldığı 9 sanık tutuklanmış, 1 sanık adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, firar durumundaki 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır. Ağrı ili bölgesinde bulunan teröristler ile bu teröristlere yardım ve yataklık yapan işbirlikçi şahıslara yönelik yürütülen operasyonlar, artan kararlılıkla, aralıksız devam etmektedir." - AĞRI

Ağrı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
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