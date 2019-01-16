Ağrı'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

Ağrı'da terör operasyonu: 12 gözaltıAĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da terör operasyonu: 12 gözaltı



AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Doğubayazıt, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, operasyon sonucu yakalanan 12 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu fotoğraf ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

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