Ağrı'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı
2 saat önce
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve bazı ilçelerde PKK/KCK adına faaliyet yürütenlerin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 13 şahsın ikametgahlarında yapılan aramalarda 10 kalaşnikof mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 fişek, bir sahte nüfus cüzdanı, ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:19 Kaynak: AA
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