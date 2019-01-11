Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

Ağrı'da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

14 dakika önce

Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ağır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tutak ilçesi Aşağı Kargalık Köyü kırsal alanında, terör örgütü PKK/KCK'nın 'halk buluşması' adı altındaki yasa dışı etkinliğine katıldıkları tespit edilen 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonla yakalanan 15 şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız av tüfeği, 63 av tüfeği fişeği, 3 ruhsatsız silah, 29 adet MKE fişek, 3 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

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