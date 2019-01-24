Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bomba arama köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı, 4 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bomba arama köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı, 4 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.



Patnos'ta 21 Ocak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen iki şüphelinin ikametlerinde bomba arama köpeği 'Dağ'ın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada; 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirilerek 2 zanlı yakalandı.



Zanlılar sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AĞRI

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