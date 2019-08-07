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MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi