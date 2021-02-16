Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 tutuklama
16.02.2021 19:45
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ifade edilen kişiler hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 6 zanlının yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Son Dakika Tuzlaspor, oynadıkları Bursaspor maçında şike yapıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında hukuki işlemlerin başlattı Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Hastane faturasını ödeyemeyen çiftin yeni doğan bebeği, doktor tarafından satıldı Açmak istediği boş yağ varili bomba gibi patladı! İşçi, feci şekilde can verdi