Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan ve tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:25 - Kaynak: AA
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