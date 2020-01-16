Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

6 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da terör propagandası ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu bir kişinin ilçede terör örgütü PKK/KCK propagandası ve silah ticareti yaptığı belirlendi.

Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince zanlının evine operasyon düzenlendi.

Zanlının evindeki aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 73 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve aksesuarlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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