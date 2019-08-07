Son Dakika Haberleri: Ağrı'da terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı

16 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Terör Örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası içeren paylaşımlarda bulunan 10 kişinin tutuklanarak ceza evine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Ağrı'da terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Terör Örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası içeren paylaşımlarda bulunan 10 kişinin tutuklanarak ceza evine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. Ağrı Valiliğince konu ile ilgili yapılan açıklamada: "PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine ve Patnos İlçemizde Sosyal Medya Hesapları Üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan ayrıca PKK/KCK Terör Örgütü propagandasına dönüşen eylem etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik 02.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, şahıslardan 1'i Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(Ramazan Demir/İHA)
Patnos, Ağrı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:27:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]