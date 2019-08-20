Son Dakika Haberleri: Ağrı'da terör propagandasına 9 gözaltı
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Ağrı'da terör propagandasına 9 gözaltı

1 saat önce

Ağrı'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ağrı'da terör propagandasına 9 gözaltı, System.String[]
Ağrı'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin tespit edilip, faaliyetlerinin engellenmesi adına çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ağrı merkez ve Doğubayazıt, Patnos, Eleşkirt ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 9 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği, 1 el yapımı hançer ile yakalanan silahlara ait fişek ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. - AĞRI
Ağrı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:19 Kaynak: İHA
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