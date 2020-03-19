Ağrı'da terör saldırısında şehit olan müdür yardımcısı toprağa verildi - Son Dakika

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerce zırhlı servis aracına düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55), memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde düzenlenen törenle, son yolculuğuna uğurlandı.

Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart günü, PKK'lı teröristlerin Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenledikleri saldırıda 2 personel şehit oldu, 16 personel de yaralandı. Saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Turan, tedavi gördüğü hastanede geçen salı günü, doktorların tüm çabalarına rağmen 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sivil şehit Ramazan Turan'ın cenazesi dün, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Elazığ Havalimanı 'nda törenle karşılanan Turan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Maden ilçesine bağlı Karatop Köyü'ne götürüldü.

Turan için bugün, Karatop Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, 8'inci Kolordu Komutanı Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Emniyet Müdürü Celal Sel ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ramazan Turan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.