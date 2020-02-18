Ağrı'da tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı'da tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

52 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan beş araçtaki 30'u öğrenci 40 kişi, özel idare ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından köylerine ulaştırıldı.

Ağrı'da tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan beş araçtaki 30'u öğrenci 40 kişi, özel idare ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından köylerine ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğindeki Gözükara ve Yeniharman köyüne öğrenci taşıyan iki servis ile köylülerin bulunduğu üç araç, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Durumun il özel idare ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye giden ekipler, 5 saatlik çalışmanın ardından 30'u öğrenci 40 kişiyi kurtararak köylerine ulaşmalarını sağladı.

Mahsur kalanlar arasında bulunan Yeniharman köyü muhtarı Cafer Koç, akşama doğru öğrenci servisleriyle bölgeden geçerken tipiye yakalandıklarını söyledi.

Koç, "Akşam saat 5 gibi burada tipiye yakalandık ve araçlarımız yolda kaldı. Sağ olsunlar özel idare ekiplerimiz iş makineleriyle bölgeye geldi ve kar temizleme çalışmasına başladı. Şu an 3 saat oldu ekiplerin çalışması devam ediyor." diye konuştu.

Tendürek Dağı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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