Ağrı'da tipi ve buzlanma kazaları peşinden getirdi - Son Dakika

Ağrı'da tipi ve buzlanma kazaları peşinden getirdi

AĞRI - Ağrı'da İran karayolu üzerinde oluşan tipi ve buzlanma beraberinde kazaları getirdi. Peş, peşe meydana gelen 7 kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından başlayan tipi ve buzlanma E-100 transit yolunda kazaları beraberinde getirdi.

Ağrı karayolundan ipek geçidini kullanarak İran'a gitmeye çalışan çok sayıda tır yoldan çıkarak devrilirken, yine Iğdır'dan Ağrı'ya gelmekte olan Diyarbakır ve Ağrı firmalarına ait otobüsler yan yatarak devrildi. 112 Acil Kurtarma ve AFAD ekipleri bölgeye ulaşırken, bölgede oluşan tipi yol açma çalışmalarını da yakından etkiledi. Yolcu otobüsünde bulunan yaralılar Ağrı ve Iğdır'da ki hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre olay yerlerinde ölen kimsenin olmadığı açıklandı.